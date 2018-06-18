В Анапе запретили плавать в море на матрасах

Краснодарский край

Распечатать

Жителей и гостей Анапы предупредили об опасности купания в море на матрасах

Из-за усиления отжимного ветра на курорте запретили использовать в море надувные плавательные средства и катамараны.

В управлении гражданской обороны и защиты населения жителей и гостей Анапы призвали быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Руководителям предприятий и организаций поручили принять меры, чтобы не допустить происшествий и чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Как сообщали Юга.ру, в Псебае ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Дальняк. Спецслужбы региона перешли в режим повышенной готовности в связи с угрозой подтопления.

Анапа Безопасность Погода Черное море
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Новым заместителем начальника полиции МВД по Карачаево-Черкесии стал подполковник полиции Ануар Шаев
Власти Краснодара обещали до конца недели решить вопрос с блокировкой дороги на Симиренко
Выпускные вечера в Краснодаре пройдут 26 июня
В горах Сочи впервые пройдет чемпионат России по даунхиллу
На Ставрополье из оказавшегося в зоне подтопления кафе эвакуировали 25 человек
В Анапе запретили плавать в море на матрасах

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале