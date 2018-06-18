В Анапе запретили плавать в море на матрасах
Жителей и гостей Анапы предупредили об опасности купания в море на матрасах
Из-за усиления отжимного ветра на курорте запретили использовать в море надувные плавательные средства и катамараны.
В управлении гражданской обороны и защиты населения жителей и гостей Анапы призвали быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
Руководителям предприятий и организаций поручили принять меры, чтобы не допустить происшествий и чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Как сообщали Юга.ру, в Псебае ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Дальняк. Спецслужбы региона перешли в режим повышенной готовности в связи с угрозой подтопления.
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