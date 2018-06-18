В день первого матча на «Ростов-Арене» фан-зону посетили 60 тыс. болельщиков

Фан-зону в Ростове 17 июня посетили одновременно 22 тыс. человек, однако не все желающие смогли туда попасть

«17 июня за день в фан-зоне побывали 60 тысяч человек. В пиковые часы одновременно — 22 тыс. человек», — рассказал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Вместимость фан-зоны — 24 тыс. человек. Вечером 17 июня вход туда был закрыт из-за превышения числа гостей.

На входе скопилась километровая очередь. Волонтеры собщили корреспонденту портала Юга.ру, что пройти в фан-зону нельзя и предложили «отдыхать в других частях города».

Как сообщали Юга.ру, в этот день сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ в Ростове. На новой арене зафиксировали рекордное число болельщиков.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России. «Ростов-Арена» примет еще три матча мундиаля: Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня).