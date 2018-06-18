В России предложили ввести пошлину за любые интернет-покупки за рубежом

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила Министерству финансов РФ облагать пошлиной покупки любой стоимости, приобретенные в зарубежных интернет-магазинах

ФТС направила комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли. По проекту, бюджет дополнительно будет ежегодно получать 25 млрд рублей, а российская интернет-торговля станет конкурентоспособнее, передает RT .

Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц составляет не больше 1 тыс. евро, а вес — 31 кг. Если сумма больше минимальной, насчитывается пошлина 30%, но не менее 4 евро за 1 кг, сообщают «Ведомости».

Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) договорились поэтапно уменьшать максимальную сумму: с 2019 года — до 500 евро, с 2020 года — до 200 евро.