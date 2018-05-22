«Яндекс» и Сбербанк запустили бета-версию совместного интернет-магазина

«Яндекс» и Сбербанк запустили в тестовом режиме совместный маркетплейс под названием «Беру»

Запуск сервиса запланирован на осень 2018 года, он будет доступен на сайте beru.ru и через приложения на базе Android и iOS. Сейчас тестовая версия «беру» доступна сотрудникам «Яндекса» и Сбербанка по всей России, а также для желающих протестировать сервис. После официального запуска сервисы маркетплейса будут доступны для всех пользователей.

В бета-версии маркетплейса доступны около 25 тыс. товаров в разных категориях, среди них электроника, бытовая техника, товары для животных, дома и дачи, детские товары. Ассортимент будет постепенно расширяться, за несколько лет планируется увеличить его до 1 млн позиций, передает ТАСС.