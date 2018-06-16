Власти Ростовской области ожидают максимальное число болельщиков на матче ⅛ финала ЧМ

Ростовская область

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Вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов рассказал прогнозы властей о посещаемости матчей ЧМ

По словам Гуськова, максимальная заполняемость «Ростов-Арены» ожидается на матче 1/8 финала. На остальные игры билеты распроданы практически равномерно.

«Билеты практически равномерно на остальные матчи реализованы, максимальная заполняемость будет на 1/8 финала, думаем, интереснейший матч ожидается», —  сказал он.

Гуськов добавил, что первый матч, который состоится 17 июня, должен пройти при полных трибунах, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, 17 июня в Ростове сыграют сборные Бразилии и Швейцарии. Обе команды уже прилетели в город.

Ростов-на-Дону Футбол ЧМ-2018

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