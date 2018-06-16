Власти Ростовской области ожидают максимальное число болельщиков на матче ⅛ финала ЧМ

Вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов рассказал прогнозы властей о посещаемости матчей ЧМ

По словам Гуськова, максимальная заполняемость «Ростов-Арены» ожидается на матче 1/8 финала. На остальные игры билеты распроданы практически равномерно.

«Билеты практически равномерно на остальные матчи реализованы, максимальная заполняемость будет на 1/8 финала, думаем, интереснейший матч ожидается», — сказал он.

Гуськов добавил, что первый матч, который состоится 17 июня, должен пройти при полных трибунах, сообщает ТАСС.