Власти Ростовской области ожидают максимальное число болельщиков на матче ⅛ финала ЧМ
Вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов рассказал прогнозы властей о посещаемости матчей ЧМ
По словам Гуськова, максимальная заполняемость «Ростов-Арены» ожидается на матче 1/8 финала. На остальные игры билеты распроданы практически равномерно.
«Билеты практически равномерно на остальные матчи реализованы, максимальная заполняемость будет на 1/8 финала, думаем, интереснейший матч ожидается», — сказал он.
Гуськов добавил, что первый матч, который состоится 17 июня, должен пройти при полных трибунах, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, 17 июня в Ростове сыграют сборные Бразилии и Швейцарии. Обе команды уже прилетели в город.
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