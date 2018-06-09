Ученые предсказали малый ледниковый период в Крыму после 2050 года
Крымские ученые заявили, что после 2050 года на полуострове может начаться так называемый цикл холодных зим
Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН, доктор физико-математических наук Юрий Цап.
На пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос о том, когда в Крыму начнется цикл холодных зим, он сказал: «Не раньше 2050 года, если произойдет».
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По словам эксперта, в последнее время возросла актуальность излучения Солнца. Последние два цикла солнечная активность оказалась аномальной — резко стало уменьшаться число пятен на Солнце, это указывает на то, что звезда остывает, передает «Российская газета».
«Активность Солнца через каждые 11 лет достигает своего максимума, то есть носит периодический характер. Последние два солнечных цикла оказались аномальными, число пятен на солнце стало уменьшаться», — объяснил астроном.
Юрий Цап рассказал, что в прошлый раз цикл холодных зим произошел в Европе во второй половине XVII века и начале XVIII века — в периоды, когда пятен на Солнце практически не было.
«Многие известные специалисты сходятся во мнении, что, возможно, нас ждет в будущем малый ледниковый период. Эта гипотеза имеет серьезные основания», — заключил ученый.
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