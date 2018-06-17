На «Ростов-Арене» состоится матч сборных Бразилии и Швейцарии

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 17 июня состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии

Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00. Это будет первый матч мундиаля на «Ростов-Арене», а также стартовая игра в рамках ЧМ для обеих команд.

Как сообщали Юга.ру, накануне сборные прибыли в столицу Дона. 

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17 июня рядом с ростовским аэропортом Платов болельщикам Бразилии и Швейцарии предложат нарубить шашкой капусту и испытать себя в состязаниях с коромыслом.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля. Матчи мирового первенства будут проходить на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.

Ростов-на-Дону Стадион «Ростов-Арена» Футбол ЧМ-2018

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