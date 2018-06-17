На «Ростов-Арене» состоится матч сборных Бразилии и Швейцарии

В Ростове-на-Дону 17 июня состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии

Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00. Это будет первый матч мундиаля на «Ростов-Арене», а также стартовая игра в рамках ЧМ для обеих команд.

17 июня рядом с ростовским аэропортом Платов болельщикам Бразилии и Швейцарии предложат нарубить шашкой капусту и испытать себя в состязаниях с коромыслом.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля. Матчи мирового первенства будут проходить на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.