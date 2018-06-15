На Дону болельщикам Бразилии и Швейцарии предложат нарубить шашкой капусту

17 июня рядом с ростовским аэропортом Платов болельщикам Бразилии и Швейцарии предложат нарубить шашкой капусту и испытать себя в состязаниях с коромыслом

Как сообщает пресс-служба донского правительства, 17 июня на концертной площадке «Центр донского гостеприимства» рядом с аэропортом Платов пройдет акция GENTLEFAN.

Болельщиков из Бразилии и Швейцарии будут встречать донские казаки, в том числе и верхом на лошадях, а также творческие коллективы. Бразильцам и швейцарцам будет предложено нарубить шашкой капусту и испытать себя в состязаниях с коромыслом. Болельщиков угостят традиционными донскими блюдами и напитками.

В завершении праздника зарубежным гостям на память о ростовской земле подарят казачьи фуражки и папахи.

В Ростове ожидают до 10 тыс. бразильских болельщиков.

Как писали Юга.ру, Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в первом матче ЧМ-2018 14 июня.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).