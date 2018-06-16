Бразильская сборная прибыла в Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону в ночь на 16 июня приземлился самолет со сборной Бразилии по футболу

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Платов. Бразильская сборная сыграет свой первый матч в ЧМ в Ростове-на-Дону 17 июня против Швейцарии. Сборная Швейцарии уже прибыла в Ростов-на-Дону, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, 17 июня рядом с ростовским аэропортом Платов болельщикам Бразилии и Швейцарии предложат нарубить шашкой капусту и испытать себя в состязаниях с коромыслом.