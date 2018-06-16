Бразильская сборная прибыла в Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону в ночь на 16 июня приземлился самолет со сборной Бразилии по футболу
Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Платов. Бразильская сборная сыграет свой первый матч в ЧМ в Ростове-на-Дону 17 июня против Швейцарии.
Сборная Швейцарии уже прибыла в Ростов-на-Дону, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, 17 июня рядом с ростовским аэропортом Платов болельщикам Бразилии и Швейцарии предложат нарубить шашкой капусту и испытать себя в состязаниях с коромыслом.
«Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).
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