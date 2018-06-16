Бразильская сборная прибыла в Ростов-на-Дону

Ростовская область

Распечатать

В Ростове-на-Дону в ночь на 16 июня приземлился самолет со сборной Бразилии по футболу

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Платов. Бразильская сборная сыграет свой первый матч в ЧМ в Ростове-на-Дону 17 июня против Швейцарии.

Сборная Швейцарии уже прибыла в Ростов-на-Дону, сообщает «Интерфакс».  

Как сообщали Юга.ру, 17 июня рядом с ростовским аэропортом Платов болельщикам Бразилии и Швейцарии предложат нарубить шашкой капусту и испытать себя в состязаниях с коромыслом.

«Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).

Ростов-на-Дону Футбол ЧМ-2018

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Экс-главу Росимущества Северной Осетии обвинили в незаконной передаче квартиры
В Россию из Германии экстрадировали уроженца Чечни, обвиняемого в покушении на убийство 
После убийства женщины в Мостовском районе прокуратура отменила 36 отказов в возбуждении уголовных дел
Бразильская сборная прибыла в Ростов-на-Дону
В Кремле думают над смягчением пенсионной реформы — «Ведомости»
Португалия и Испания сыграли вничью в матче ЧМ в Сочи

Лента новостей

Фоторепортажи

Фоторепортаж. Португалия и Испания сыграли вничью в Сочи

Статьи

Тест по географии

Угадайте флаг страны — участницы чемпионата мира по футболу

Статьи

Как доехать в Геленджик через Краснодар?

Подробный обзор маршрута со всеми пробками

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале