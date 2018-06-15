В Ростове ожидают до 10 тыс. бразильских болельщиков

Во время ЧМ в Ростове ожидают от 5 до 10 тыс. бразильских болельщиков, некоторые из них добираются до города необычным способом — на раритетом авто

17 июня в Ростове состоится матч группового этапа, в котором сыграют сборные Бразилии и Швейцарии. По данным ТАСС, от 5 до 10 тысяч болельщиков из Бразилии ожидается в городе на время ЧМ.

Для удобства болельщиков в Ростове заработал консульский пункт на время матча между сборными. Там бразильцы смогут получить консультации по возникающим вопросам и обратиться туда при потере паспорта и в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Некоторые болельщики добираются до Ростова необычным способом. В пресс-службе Донского государственного технического университета рассказали о семеной паре из Бразилии, которые два года ехали на джипе 1946 года выпуска в Ростов, чтобы поддержать свою сборную. Их маршрут составит 7 тысяч км только по территории России, а весь — 179 тысяч км.

Как писали Юга.ру, Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в первом матче ЧМ-2018 14 июня.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).