Жителей Кубани предупредили о ливнях с градом

В Краснодарском крае 15 июня объявили экстренное предупреждение по непогоде

В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 15 июня местами в юго-восточных районах Кубани, а также 16 и 17 июня в южной половине края ожидается ухудшение погоды: сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.