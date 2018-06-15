В выходные на Кубани ожидаются дожди и жара до 35 °С

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 16 и 17 июня

По данным краснодарского гидрометцентра, местами, в основном на юге и в центральных районах Кубани будет идти кратковременный дождь с грозой, в отдельных пунктах по вечерам возможен сильный дождь с градом. Ночью температура опустится до 17-22 °С, местами в юго-восточных предгорьях до 14 °С. Днем 16 июня будет 28-33 °С, местами до 35 °С, 17 июня прогнозируют 27-32 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.