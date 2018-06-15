В выходные на Кубани ожидаются дожди и жара до 35 °С
Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 16 и 17 июня
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По данным краснодарского гидрометцентра, местами, в основном на юге и в центральных районах Кубани будет идти кратковременный дождь с грозой, в отдельных пунктах по вечерам возможен сильный дождь с градом.
Ночью температура опустится до 17-22 °С, местами в юго-восточных предгорьях до 14 °С. Днем 16 июня будет 28-33 °С, местами до 35 °С, 17 июня прогнозируют 27-32 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
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По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в выходные пройдут небольшие дожди. Ночные температуры — 20-22 °С, днем 26-28 °С. В субботу будет слабый ветер 1-2 м/с, в воскресенье возможно усиление до 5 м/с.
На Черноморском побережье также прогнозируют дожди и грозы, в южной части — сильный дождь. На севере побережья по ночам термометры покажут 20-25 °С, на юге 15-20 °С, днем воздух прогреется до 26-31 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с, в Новороссийске в воскресенье ожидается усиление до 12-17 м/с, днем порывы могут достигать 18-23 м/с.
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