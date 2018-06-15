В бюджет Краснодара за полтора года поступил 1 млрд рублей безвозмездных средств

Краснодар в 2017 — 2018 годах получил из внебюджетных источников на благоустройство 968 млн рублей

Это земельные участки и объекты капитального строительства, а также добровольные пожертвования от физических и юридических лиц.

«За полтора года мы отмечаем особую активность краснодарцев во всем, что касается развития городской инфраструктуры и создания комфортной среды для проживания. В таких масштабах, как сейчас, город еще не получал безвозмездную помощь. Со стороны деловых кругов все больше примеров партнерства в части строительства социальных объектов и благоустройства. Каждый такой шаг ценен и важен», — сказал мэр Евгений Первышов.

По словам главы города, среди приоритетных направлений сотрудничества — выделение участков под строительство школ, детских садов и поликлиник, а также создание зеленых зон, участие в благотворительных акциях.

Город безвозмездно получил почти 9,7 га земельных участков. Землю передали для размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Их рыночную стоимость оценивают более чем в 600 млн рублей.

«Практика передачи готовых площадок под новые социальные и инженерные объекты хорошо себя показала. Мы планируем применять ее и дальше. По этой схеме город получил и другие земельные участки. Кроме того, планируются к передаче площади около 1 га под объекты инженерной инфраструктуры», — пояснил Первышов.

Краснодару также передают уже готовые помещения с коммуникациями для открытия социальных учреждений.

В муниципальную собственность в 2017 — 2018 годах также передали квартиры общей площадью 243 кв. метров. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц в городской бюджет достигли 173 млн рублей.

Отмечается, что кроме официальной передачи имущества и пожертвований, горожане принимают участие в благотворительных акциях, которые проводят после возникновения ЧС. Например, с февраля по март в Краснодаре собирали деньги для помощи игроку ФК «Кубани» Виталию Фурсе, у которого произошел пожар в квартире. Также за счет внебюджетных средств завершили ремонт крыши в доме на улице Рашпилевской, которая была повреждена после пожара. Планируется, что по такой же схеме восстановят пятиэтажный дом на улице Славянской, 75, где произошел взрыв газа.

Уточняется, что распространение получает практика, когда по частной инициативе в городе появляются элементы благоустройства, мемориальные знаки, скульптуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.