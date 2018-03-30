В Краснодаре отремонтировали пострадавшую от пожара квартиру бывшего капитана ФК «Кубань» Виталия Фурсы

В Краснодаре завершили восстановительный ремонт квартиры бывшего капитана футбольного клуба «Кубань» Виталия Фурсы

Работы по восстановлению жилья проводили на деньги, которые поступали на специально созданный благотворительный расчетный счет. Решение о его открытии приняли на встрече мэра Евгения Первышова и болельщиков футбольного клуба с ветераном спорта и его сыном Романом. С просьбой помочь Виталию Фурсе обратилась также общественная организация «Ветераны физической культуры и спорта Кубани».

В квартире обновили полы, установили натяжные потолки, новые окна, в ванной уложили плитку, утеплили балкон. Полностью заменили инженерные коммуникации: сантехнику, водопровод, отопление, канализацию. Рабочие установили кухонный гарнитур и холодильник, завезли два телевизора, заказали диван и кресла.

«Не ожидал, что откликнется так много людей. Среди них не только ветераны спорта, но и много молодежи, тех, кто пришел в "Кубань" уже после моего ухода. Большое всем спасибо», — сказал Виталий Фурса.

Виталий Иллиодорович Фурса — капитан футбольной команды «Кубань» 70-х годов, чемпион СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани. Он был отмечен различными наградами за вклад в развитие футбола в крае, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, пожар в квартире Виталия Фурсы произошел в ночь на 11 января. Фурса в тяжелом состоянии попал в больницу, а его жена во время пожара погибла.