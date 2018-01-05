В Краснодаре начали ремонт здания, пострадавшего летом во время пожара

Работы по демонтажу сгоревшей кровли организовали по поручению главы города

— Замена кровли — дорогостоящий вид работ, который не по силам жителям дома. Здание построено в начале прошлого века, находится в центре города, поэтому мы поможем его восстановить. Необходимые средства найдены, теперь предстоит выполнить работы качественно и максимально быстро, — рассказал пресс-службе городской администрации мэр Краснодара Евгений Первышов.



По сообщению главы администрации Западного внутригородского округа Александра Кучмина, демонтаж кровли планируеют закончить до 10 января. Затем смонтируют стропильную систему, а до 3 февраля работы над новой кровлей площадью 1,5 тыс кв. м. будут закончены.

Все работы финансируются из внебюджетных источников.



Возгорание дома, расположенного на ул. Рашпилевской, произошло в августе 2017 года. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.