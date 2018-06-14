Администрация Краснодара получила помещения под поликлинику и ясли

В Краснодаре застройщик передал мэрии помещения под поликлинику и ясли

Мэр Краснодара Евгений Первышов оценил помещения.

«Такие комплексные решения, когда в новых микрорайонах создают сразу несколько социальных объектов в шаговой доступности, — это то, что нужно Краснодару и на что мы ориентируем ведущих застройщиков. Процедура передачи помещений на улице имени Лавочкина, 23 завершена, в ближайшее время предстоит сосредоточиться на их отделке и закупке оборудования. Таким образом, при минимальных затратах город получит полноценные современные учреждения», — сказал Первышов.

Помещения уже ввели в эксплуатацию, на них оборудованы инженерные сети. Поликлинику разместят в четырехэтажном здании, пристроенном к многоэтажке. Общая площадь составит около 2 тыс. кв. метров. Перед открытием специалисты проведут чистовую отделку, установят медицинское оборудование. Новое учреждение станет филиалом городской поликлиники № 11. Планируется, что принимать пациентов будут взрослый терапевт и педиатр, а также узкие специалисты.

«Площади позволяют организовать здесь полноценный диагностический центр с современным оборудованием и лабораторией. В новой поликлинике смогут обслуживать до 40 тыс. человек», — сказала вице-мэр Лилиана Егорова.

Площадь помещения под детский сад составляет более 700 кв. метров. Оно находится на первом этаже этой же многоэтажки. Ясли смогут посещать до 80 детей. В здании необходимо выполнить ремонт, установить мебель и оборудование. На прилегающей территории сделают веранды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.