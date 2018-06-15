Россиян предупредили об активизации клещей

В Роспотребнадзоре сообщили об активизации насекомых, в том числе клещей, в связи с благоприятными климатическими условиями

Специалисты ведомства во всех субъектах РФ принимают меры по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, переносимых клещами. По данным на 8 июня, на территории 129 тыс. га провели обработки. Всего обработки запланированы на площади более 130 тыс. га.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что особое внимание уделяют обработке территорий детских оздоровительных лагерей. В этом году запланирована обработка более 33 тыс. га. Сейчас обработка на территории лагерей завершена на 99%.

Для профилактики клещевого вирусного энцефалита проводят вакцинацию. Сейчас в РФ всего привито более 2,3 млн человек.

По данным на 8 июня, в России зарегистрировали 83 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 545 случаев заболевания боррелиозом. В поликлиники обратились более 219 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе 57 тыс. детей.

На Кубани с укусами клещей обратились 3,4 тыс. человек, из них 1,2 тыс. детей. На побережье Черного и Азовского морей от укусов клещей пострадали 737 человек, из них 347 дети до 14 лет. В детских оздоровительных учреждениях таких случаев не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.