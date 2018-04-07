На Дону с начала теплого сезона клещи покусали 47 человек

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области предупредило о росте активности иксодовых клещей в связи с благоприятными климатическими условиями в регионе

По данным на 5 апреля, в лечебно-профилактические организации с укусами клещей обратились 47 человек, из них 16 — дети до 14 лет.

Управление Роспортребнадзора перед началом эпидсезона приняло профилактические меры для снижения активности природных очагов клещевых инфекций, в том числе в населенных пунктах и зонах активных природных очагов. На сегодня противоклещевые работы выполнены на площади 486,45 га, работа продолжается. Кроме того, в регионе организовали обязательный контроль обработки сельскохозяйственных животных и природных зон.

В связи с приближением Пасхи и Радоница жителей Дона перед выходом на кладбище или другую местность, где можно встретить клещей, призвали принять меры безопасности: выбрать одежду, под которую насекомым будет сложно заползти, а также облегчить быстрый осмотр для обнаружения клещей. Осмотры следует проводить каждые 15-20 минут. Для обеспечения наиболее высокого уровня защиты следует воспользоваться акарицидно-репеллентными средствами.