Крым остался без света из-за аварии в Краснодарском крае — Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о причинах аварии, из-за которой весь полуостров остался без света
По словам Аксенова, из-за скачков напряжения на подстанции «Тамань» сработала противоаварийная автоматика и произошло отключение линий. Подстанция находится в Краснодарском крае.
«В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие», — пишет глава Крыма.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем твиттере, что экстренные службы Кубани делают все возможное, чтобы восстановить подачу электричества.
Как сообщали Юга.ру, территорию всего Крыма обесточило в 15:25.
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