Крым остался без света из-за аварии в Краснодарском крае — Аксенов

Краснодарский край, Крым

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о причинах аварии, из-за которой весь полуостров остался без света

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По словам Аксенова, из-за скачков напряжения на подстанции «Тамань» сработала противоаварийная автоматика и произошло отключение линий. Подстанция находится в Краснодарском крае.

«В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие»,пишет глава Крыма.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем твиттере, что экстренные службы Кубани делают все возможное, чтобы восстановить подачу электричества.

Как сообщали Юга.ру, территорию всего Крыма обесточило в 15:25.

Вениамин Кондратьев Сергей Аксенов Энергетика
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