Крым остался без света из-за аварии в Краснодарском крае — Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о причинах аварии, из-за которой весь полуостров остался без света

По словам Аксенова, из-за скачков напряжения на подстанции «Тамань» сработала противоаварийная автоматика и произошло отключение линий. Подстанция находится в Краснодарском крае. «В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие», — пишет глава Крыма. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем твиттере, что экстренные службы Кубани делают все возможное, чтобы восстановить подачу электричества.