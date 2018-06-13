Во всем Крыму отключили свет

По всему Крымскому полуострову 13 июня выключился свет

МЧС выясняет число обесточенных населенных пунктов. В «Крымэнерго» устанавливают причину массового отключения.

Информацию о том, что территорию всего Крыма обесточило в 15:25, подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы республики, сообщает RT.