Во всем Крыму отключили свет
По всему Крымскому полуострову 13 июня выключился свет
МЧС выясняет число обесточенных населенных пунктов. В «Крымэнерго» устанавливают причину массового отключения.
Информацию о том, что территорию всего Крыма обесточило в 15:25, подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы республики, сообщает RT.
Ранее сообщалось о том, что без света остался центр Севастополя.
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