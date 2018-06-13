В Краснодаре на Офицерском путепроводе установили новые деформационные швы

В Краснодаре на Офицерском путепроводе на двух участках завершили установку новых деформационных швов и уложили выравнивающий слой асфальта

«Работы ведут в соответствии с утвержденным графиком. На двух внутренних полосах путепровода установлены новые деформационные швы, сделан выравнивающий слой асфальтобетона, ведется устройство гидроизоляции на проезжей части. На завершающем этапевыполнят асфальтирование», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Глава департамента отметил, что по данным на 13 июня, специалисты сделали 15% запланированных работ. На путепроводе также делают облицовку декоративным камнем «короба» коммуникаций, под ним проводят штукатурные работы и окраску железобетонных конструкций.

Ремонт на первых двух полосах планируют завершить к 10 июля. После этого там откроют движение. Затем рабочие перейдут на оставшиеся две полосы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.