В Госдуму внесен законопроект о праве регионов принимать решение по бэби-боксам

Доработанный законопроект, которым регионы наделяются правом самостоятельно принимать решение об установке бэби-боксов или отказе от них, внесен в Госдуму

«Законопроектом предлагается закрепить на уровне федерального законодательства право субъектов Российской Федерации определять необходимость создания специализированных мест для анонимного оставления новорожденного ребенка, а также источники и объем финансирования», — говорится в пояснительной записке к документу, размещенному в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной и член Совета Федерации Елена Афанасьева.