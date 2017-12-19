В Госдуму внесен законопроект о праве регионов принимать решение по бэби-боксам
Доработанный законопроект, которым регионы наделяются правом самостоятельно принимать решение об установке бэби-боксов или отказе от них, внесен в Госдуму
«Законопроектом предлагается закрепить на уровне федерального законодательства право субъектов Российской Федерации определять необходимость создания специализированных мест для анонимного оставления новорожденного ребенка, а также источники и объем финансирования», — говорится в пояснительной записке к документу, размещенному в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной и член Совета Федерации Елена Афанасьева.
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Ранее законопроект предполагал, что требования к местам установки бэби-боксов и порядку их эксплуатации будет разрабатывать Минздрав. Комитет рекомендовал направить проект на доработку, и теперь эти нормативы предлагается разрабатывать регионам, при этом Минздрав может выпустить соответствующие методические рекомендации.
Кроме того, документ предлагает создание бэби-боксов именно в медицинских организациях, имеющих отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.
Также предлагается законодательно закрепить верхнюю границу возраста новорожденного — до четырех недель. Законопроект определяет и порядок госрегистрации рождения найденного или подкинутого ребенка.
Рассмотрен законопроект будет в весеннюю сессию Госдумы, передает РИА «Новости».
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