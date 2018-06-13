Роскачество перед ЧМ-2018 назвало самые вкусные сорта пива

В преддверии чемпионата мира по футболу Роскачество занялось мониторингом качества светлого фильтрованного пива

По поручению Правительства России ведомство провело исследование 40 крупнейших брендов светлого пива, которое продается в стране в розницу, большинство из них — отечественного производства. Стоимость продукции — от 67 до 260 рублей за литр. «В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного синтетического продукта, который был бы сделан, как иногда думают потребители, экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта», — подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. При изготовлении пива должно использоваться не менее 80% солода, а несоложеного сырья — непророщенных зерен ячменя или других злаков — может быть до 20%. Если такого сырья больше пятой части, это значит, что производитель нарушил закон, чтобы сэкономить, и такой напиток не считается классическим пивом.

В первой части исследования специалисты проанализировали качество солода, определяемое в лабораториях, и вкус, который оценивали сертифицированные дегустаторы. Результаты опубликованы на странице roskachestvo-beer.ru. В 5 из 40 образцах выявили отклонение по уровню азота, что указывает на пониженное количество сырья или его низкое качество. Такой продукт скорее считается пивным напитком. Замечания по этому показателю — к «Арсенальному», «Окскому», «Горьковскому», «Свердловскому» и «Самаре». В топ-10 напитков с большим количеством солода попали «Охота», «Очаково», «Сибирская корона», Lowenbrau, Krusovice Imperial, а также «Жигули Барное», «Хамовники», Bud, Amstel и Carlsberg.

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При оценке вкуса эксперты также обращали внимание на цвет, аромат и пеностойкость. Так, комиссия сняла с дегустации три образца, пена которых осела раньше, чем за стандартные три минуты: «Сибирская корона», «Самара» и «Арсенальное». Лидерами по вкусу стали Amstel, «Халзан», Bud, Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krusovice Imperial чешского производства, Efes, Bavaria, Krušovice российского производства, а также Faxe. В топ-5 аутсайдеров попали «Жигулевское» с пивоварни в Казани, «Горьковское», «Окское», «Балтика № 3» и «Свердловское».