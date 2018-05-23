На Кубани во время ЧМ по футболу частично ограничат продажу алкоголя

В Краснодарском крае во время проведения чемпионата мира по футболу ограничат продажу алкогольной продукции

Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания края на очередной сессии. Ожидается, что эта мера поможет предотвратить противоправные действия, а также сохранить стабильную обстановку на чемпионате, сообщает пресс-служба ЗСК.

Запрет введут на продажу алкоголя в стеклянной таре на стадионе «Фишт» и в радиусе 500 метров от него. Ограничение будет действовать в день проведения матча, а также за день до этого. В эти же сроки нельзя будет продавать спиртное радом с фан-зоной.

Также нельзя будет купить алкогольные напитки в районе площадок, предназначенных для предматчевых тренировок, и в местах базирования команд. Ограничения вступают в силу за день до тренировки и в день ее проведения.

«Все мы знаем, чем может быть толпа фанатов, особенно под градусом. Больше всего беспокойство вызывают не поломанные скамейки на стадионе, а имиджевые потери для страны в глазах всего мира. Такие ограничения — общемировая практика, их применяют во время проведения масштабных соревнований», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.