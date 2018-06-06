Минтранс предложил запретить продажу крепкого алкоголя в поездах для болельщиков ЧМ

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Минтранс РФ предложил запретить продажу крепкого алкоголя ( с содержанием этилового спирта выше 16,5%) в бесплатных поездах для болельщиков грядущего чемпионата мира по футболу

Об этом сообщает RNS со ссылкой на письмо замглавы ведомства Аланы Лушниковой в аппарат правительства.

В документе отмечается, что «предложение предварительно согласовано РЖД с ГУТ МВД России». Министерство предложило запретить продажу алкоголя как в поезде, так и в вагоне-ресторане «в целях сохранения качества транспортного обслуживания».

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Подлинность письма подтвердили в Минтрансе, однако комментировать предложение не стали. В РЖД от комментариев также отказались.

Как сообщали Юга.ру, во время ЧМ будет действовать запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре в районе стадионов, на которых будут проходить матчи мундиаля.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах — Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Алкоголь Министерство иностранных дел России Общественный транспорт ЧМ-2018

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