Россиянам предстоит трехдневная рабочая неделя

У россиян будет сокращенная рабочая неделя в связи с минувшим празднованием Дня России

В пресс-службе Роструда напомнили, что за Днем России последуют всего три рабочих дня — с 13 по 15 июня, передает RT .

Как сообщали Юга.ру, на прошлой рабочей неделе было шесть рабочих дней, затем россияне отдыхали три дня подряд.

Следующие праздничные выходные в России будут с 3 по 5 ноября, они приурочены ко Дню народного единства.