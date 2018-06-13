Россиянам предстоит трехдневная рабочая неделя

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У россиян будет сокращенная рабочая неделя в связи с минувшим празднованием Дня России

В пресс-службе Роструда напомнили, что за Днем России последуют всего три рабочих дня — с 13 по 15 июня, передает RT.

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Как сообщали Юга.ру, на прошлой рабочей неделе было шесть рабочих дней, затем россияне отдыхали три дня подряд.

Следующие праздничные выходные в России будут с 3 по 5 ноября, они приурочены ко Дню народного единства.

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