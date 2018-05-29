Россиян ждет шестидневная рабочая неделя и три выходных

В Роструде сообщили, что на следующей неделе, с 4 июня, россияне будут работать шесть дней, после чего настанут трехдневные выходные

Так, рабочей будет и суббота, 9 июня. За счет переноса понедельник, 11 июня, станет нерабочим и выходные продлятся с 10 по 12 июня, передает RT.

Следующий праздник — День народного единства — будет 4 ноября, он выпадает на воскресенье. Выходной перенесли на понедельник, поэтому россияне будут отдыхать с 3 по 5 ноября.

Как сообщали Юга.ру, ранее Минтруд предложил перенести несколько выходных в 2018 году. В итоге правительство утвердило план переноса нерабочих дней.