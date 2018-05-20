Мэр Краснодара и еще 2 тыс. жителей приняли участие в полумарафоне «ЗаБег»

В Краснодаре 20 мая прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег»

В нем приняли участие 2 тыс. человек, в том числе мэр Краснодара Егений Первышов. Он преодолел дистанцию в 5 км.

«Впечатления замечательные. Очень рад, что мне удалось выйти на старт. Цель моего участия в забеге — поддержать краснодарцев, которые решили присоединиться к этому мероприятию. Интерес жителей к активному образу жизни, занятиям физической культурой и спортом растет. Краснодар принимает проекты федерального уровня. Благодаря этому город становится все более популярным как спортивный», — сказал Первышов.

В забеге на дистанцию в 5 км приняли участие вице-мэры Артем Доронин и Андрей Василенко, директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Фролов, помощники главы города Владимир Вербицкий и Дмитрий Медведев.

Участники могли выбрать дистанции на 21,1 км, 10 км, 5 км или 2 км. Маршрут проходил по улице Красной. На финише все участники полумарафона получили памятные медали с узнаваемой символикой города.

Также работала выставка cо спортивными и развлекательными услугами: тейпированием, массажными столами, детской зоной, фуд-кортом, аквагримом, конкурсами, мастер-классами.

Полумарафон «ЗаБег» проходит 20 мая в 15 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Омске, Ярославле, Севастополе, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке. В течение недели по результатам забега выберут беговую столицу России. В прошлом году этот титул завоевала Казань, сообщает пресс-служба администрации Красноадара.