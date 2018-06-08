Бывший начальник главного управления ФСИН по Ростовской области Сергей Смирнов, задержанный в июле 2017 года по подозрению во взятке, скончался в Ростове-на-Дону

«Смирнов содержался в одном из СИЗО Ростова-на-Дону. Он был доставлен в больницу и скончался 8 июня», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.

По словам собеседника издания, Смирнов был неизлечимо болен. При этом как передает DonDay со ссылкой на свои источники, Смирнов был госпитализирован накануне после попытки покончить с собой. По информации агентства, мужчину нашли в крови сотрудники СИЗО №4 во время вечернего обхода. Генерал-лейтенанта доставили в 20-ю горбольницу, где ему сделали операцию по пластике сосудистого русла. Ранее издание сообщало, что у экс-начальника донского ГУФСИН было обнаружено тяжелое онкологическое заболевание. Родственники Смирнова пытались добиться его перевода под домашний арест, но им это не удалось.

Как сообщали Юга.ру, Сергей Смирнов был задержан 19 июля 2017 года по подозрению в получении крупной взятки. По версии следствия, в период с июля 2016 года по апрель 2017 года его заместитель Сергей Ральников получил по частям от замдиректора одной из фирм взятку в размере не менее 2 млн рублей, и эта сумма была лишь частью взятки. За эти деньги чиновники обязались заключить контракты с организацией.

За две недели до задержания Смирнов был освобожден от должности начальника регионального ГУ ФСИН указом президента РФ. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).