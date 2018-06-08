В Сочи фестиваль болельщиков откроют 14 июня

Краснодарский край

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В Сочи фестиваль болельщиков откроют 14 июня на площади Южного мола

Развлекательная программа начнется в 14:00 с выступления Кубанского казачьего хора. Затем прозвучат хиты Swanky Tunes, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В 18:00 со стадиона «Лужники» запланировала трансляция матча открытия чемпионата мира. Сборная России сыграет с Саудовской Аравией.

Вход на площадку будет бесплатным.

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Всего на фестивале болельщиков выступят около 100 артистов российской и зарубежной эстрады, в том числе диджей Бенни Бенасси.

Как сообщали Юга.ру, фестиваль болельщиков в рамках ЧМ-2018 в Сочи проведут на площади у Южного мола. Он может ежедневно собирать по 10 тыс. зрителей.

ЧМ по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе на арене сочинского «Фишта».

Болельщики Концерты Праздники Сочи Фестивали Футбол ЧМ-2018

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