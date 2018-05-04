В Сочи во время фестиваля болельщиков закроют проход на набережную

Краснодарский край

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В Сочи в связи с проведением фестиваля болельщиков ФИФА изменят пешеходные маршруты возле площади Южного мола

В дни проведения мероприятий с 14:00 до полуночи проход на набережную со стороны Морского порта будет закрыт, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

По данным пресс-службы, эта мера необходима для обеспечения безопасности болельщиков. Исключение сделают только для инвалидов и родителей с детьми в колясках.

Монтаж временной инфраструктуры на площади Южного мола начнут 10 мая. Внутри площадки возведут сценический комплекс, фуд-корт, презентационный стенд Сочи, инфраструктуру для СМИ, установят десять футбольных аттракционов, дисплеи спонсоров ФИФА, а также технические зоны для организаторов и артистов.

На площадке фестиваля болельщиков покажут все матчи чемпионата мира по футболу. Культурная программа сформирована на 25 дней. Каждый день с 14:00 до 0:00 между трансляциями матчей на сцене будут выступать мировые звезды и популярные отечественные исполнители. Ожидается, что всего на курорт приедут около 70 знаменитостей.

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Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На матчи в Сочи раскупили более 85% билетов.

Болельщики Сочи Футбол

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