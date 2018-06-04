Бенни Бенасси и Кубанский казачий хор выступят на фестивале болельщиков в Сочи

Заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко 4 июня рассказал о программе фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу

Во время пресс-тура на строящуюся площадку фестиваля Юрченко рассказал, что на мероприятии выступит диджей Бенни Бенасси, группа Burito и Кубанский казачий хор.

«В Сочи будет около 100 артистов российской и зарубежной эстрады. На открытии это будет колорит нашего Краснодарского края — Кубанский казачий хор», — отметил вице-мэр.

В центре Сочи уже перекрыли движение, проезжая часть к фан-фесту уже стала пешеходной зоной, и такой режим сохранится до 16 июля.

«Максимальный комфорт мы создали для всех отдыхающих. На площадке будет подиум, специально адаптированный для маломобильных групп населения, на который будет удобно подниматься и смотреть непосредственно футбольные матчи и концертную программу», — сказал Сергей Юрченко.

Как сообщали Юга.ру, фестиваль болельщиков в рамках ЧМ-2018 в Сочи проведут на площади у Южного мола. Он может ежедневно собирать по 10 тыс. зрителей.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе на арене сочинского «Фишта».