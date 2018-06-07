Полковника МВД по Дагестану арестовали по делу о даче взятки в 2 млн долларов

Дагестан

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Пресненский суд Москвы вынес решение об аресте полковника МВД Магомеда Хизриева, обвиняемого в даче взятки в размере 2 млн долларов

Об аресте подозреваемого ходатайствовал следователь. Хизриева заключили под стражу на два месяца — до 5 августа, передает «Интерфакс».

Хизриев заявил, что намерен подать жалобу в Мосгорсуд на решение суда.

«Красиво подставили. Буду обжаловать», — сказал он журналистам после заседания.

Как сообщали Юга.ру, начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по РД Магомеда Хизриева задержали в Москве 5 июня по подозрению в попытке дать взятку за назначение на должность главы МВД по Дагестану. Он якобы хотел передать деньгу через длинную цепочку посредников в ГУСБ МВД.

Позже были задержаны пятеро его соучастников из числа гражданских лиц. При этом, по данным следствия, общая сумма взятки должна была составить 6 млн долларов.

Полиция
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