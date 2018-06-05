Полковник полиции из Дагестана пытался получить должность главы МВД по республике за 2 млн долларов — «Коммерсантъ»

Начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана полковника Магомеда Хизриева подозревают в попытке дать взятку за свое новое назначение

Хизриева задержали днем 5 июня в одном из зданий ГУСБ МВД в Москве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что силового захвата не было. Сотрудники ФСБ подошли к Хизриеву, когда он сидел в одном из кабинетов. Ему объявили о задержании и возбуждении уголовного дела. Затем у полковника забрали телефон с документами, после чего увели.

По данным источника, 5 июня Хизриев приехал к зданию ГУСБ на машине одного из своих знакомых. По его словам, за рулем находился родственник, не служащий в органах.

По версии Следственного комитета России, полковник пытался дать взятку в 2 млн долларов за согласование его назначения на должность главы МВД по Дагестану. Он хотел передать деньгу через длинную цепочку посредников в ГУСБ. Издание уточняет, что через эту структуру проходят все кадровые вопросы такого уровня.

В пресс-службе МВД России подтвердили задержание Хизриева.

Как сообщали Юга.ру, ранее СМИ писали, что начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева задержали в московском аэропорту Домодедово.