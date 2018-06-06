По делу о взяточничестве дагестанского полковника полиции задержали еще пятерых подозреваемых
В Следственном комитете сообщили подробности уголовного дела в отношении начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана полковника полиции Магомеда Хизриева
По данным СК, задержаны пятеро его соучастников из числа гражданских лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).
Следствие полагает, что весной 2017 года Хизриев передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки в 2 млн долларов. Деньги нужны были для содействия в его назначении на вышестоящую должность в органах внутренних дел одного из регионов России. Общая сумма взятки — 6 млн долларов.
По делу провели десять обысков, в ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, ранее СМИ писали, что Хизриева задержали в московском аэропорту Домодедово. Он пытался дать взятку за назначение на должность главы МВД по Дагестану.
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