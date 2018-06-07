Путин ответил на вопрос о платном проезде по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин рассказал, станет ли проезд по мосту через Керченский пролив платным

«В соответствии с действующим законом, платные дороги могут возникать там, где есть альтернатива. В данном случае никакой альтернативы переезда по Крымскому мосту автомобильным транспортом не существует, поэтому проезд по Крымскому мосту будет бесплатным», — заявил президент во время прямой линии.