Путин ответил на вопрос о платном проезде по Крымскому мосту
Президент РФ Владимир Путин рассказал, станет ли проезд по мосту через Керченский пролив платным
«В соответствии с действующим законом, платные дороги могут возникать там, где есть альтернатива. В данном случае никакой альтернативы переезда по Крымскому мосту автомобильным транспортом не существует, поэтому проезд по Крымскому мосту будет бесплатным», — заявил президент во время прямой линии.
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Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по мосту через Керченский пролив открыли 15 мая.
За час по Крымскому мосту проехало более 1,1 тыс. машин, а за 12 часов был побит абсолютный рекорд переправы — суммарно по нему проехало более 14 тыс. транспортных средств.
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