Путин ответил на вопрос о платном проезде по Крымскому мосту

Крым

Распечатать

Президент РФ Владимир Путин рассказал, станет ли проезд по мосту через Керченский пролив платным

«В соответствии с действующим законом, платные дороги могут возникать там, где есть альтернатива. В данном случае никакой альтернативы переезда по Крымскому мосту автомобильным транспортом не существует, поэтому проезд по Крымскому мосту будет бесплатным», — заявил президент во время прямой линии.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по мосту через Керченский пролив открыли 15 мая.

За час по Крымскому мосту проехало более 1,1 тыс. машин, а за 12 часов был побит абсолютный рекорд переправы — суммарно по нему проехало более 14 тыс. транспортных средств.

Крымский мост
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Контакт-центр РЖД в Ростове-на-Дону за полгода обработал более 4 млн звонков
В Сочи снесли пятиэтажный дом
Полузащитник «Краснодара» Перейра: Российские футболисты недостойны своей зарплаты
Путин ответил на вопрос о платном проезде по Крымскому мосту
Путин: Россия пока не собирается выводить войска из Сирии
Путин сравнил цены в Крыму и Краснодарском крае

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале