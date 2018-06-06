Из-за нашествия саранчи в четырех районах Дагестана ввели режим ЧС

В Бабаюртовском, Кизлярском, Ногайском и Тарумовском районах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым распространением саранчи

Из документа следует, что Минсельхозпрод Дагестана должен помочь сельхозтоваропроизводителям локализовать и уничтожить саранчу, а также информировать местных жителей через СМИ.

Напомним, летом 2017 года в нескольких районах Дагестана действовал режим ЧС из-за нашествия саранчи. В мае 2018 года из-за распространения насекомых ввели режим ЧС в Ногайском районе.

Как сообщали Юга.ру, в январе Министерство сельского хозяйства России заявило о риске появления саранчи на футбольных полях во время чемпионата мира. В Дагестане нет стадионов и баз размещения команд — участниц турнира, однако несколько сборных будут размещаться в соседних регионах — на Ставрополье и в Чечне.