Из-за нашествия саранчи в четырех районах Дагестана ввели режим ЧС

Дагестан

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В Бабаюртовском, Кизлярском, Ногайском и Тарумовском районах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым распространением саранчи

Врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 июня подписал соответствующий указ, он опубликован на сайте администрации главы и правительства республики.

Из документа следует, что Минсельхозпрод Дагестана должен помочь сельхозтоваропроизводителям локализовать и уничтожить саранчу, а также информировать местных жителей через СМИ.

Руководству районов предложено разработать и реализовать комплекс мер, необходимых для ликвидации последствий ЧС.

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Напомним, летом 2017 года в нескольких районах Дагестана действовал режим ЧС из-за нашествия саранчи. В мае 2018 года из-за распространения насекомых ввели режим ЧС в Ногайском районе.

Как сообщали Юга.ру, в январе Министерство сельского хозяйства России заявило о риске появления саранчи на футбольных полях во время чемпионата мира. В Дагестане нет стадионов и баз размещения команд — участниц турнира, однако несколько сборных будут размещаться в соседних регионах — на Ставрополье и в Чечне.

Карантин Насекомые Сельское хозяйство
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