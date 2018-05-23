В Ногайском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи

В районе Дагестана из-за массового распространения саранчи ввели режим чрезвычайной ситуации

По данным минсельхоза республики на 20 мая, саранча распространилась на площади 76 тыс. га. В Ногайском районе создали оперативный штаб для постоянного мониторинга степени заселенности сельхозугодий вредителем и оперативного реагирования на ЧС.

В администрации района рассказали, что местные жители активно участвуют в уничтожении насекомых. Кроме того, задействовано около 40 человек, для борьбы с саранчой используются ранцевые и навесные опрыскиватели. 17 мая в работах задействовали самолет Ан-2 и два КамАЗа с аэрозольной установкой.

Из местного бюджета на борьбу с вредителем выделили 1 млн рублей, передает РИА «Дагестан». В районе обработали 11,1 тыс. га, в том числе 350 га бахчевых культур, 1,2 тыс. га зерновых культур, 300 га кормовых культур и 9 тыс. 280 га пастбищ.