Россия проиграла Австрии в товарищеском матче
Сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Австрии в контрольной встрече в рамках подготовки к ЧМ-2018
Встреча, прошедшая на стадионе «Тиволи-Ной» в Инсбруке, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол встречи на 28-й минуте забил полузащитник австрийцев Алессандро Шепф.
Это поражение стало третьим подряд для россиян на контрольных встречах — ранее сборная проиграла Франции и Бразилии.
Еще один товарищеский матч подопечные Станислава Черчесова проведут в Москве 5 июня. Соперником сборной станет Турция.
Уступаем Австрии. Главные баталии впереди! Спасибо за поддержку! #вместемыкоманда pic.twitter.com/GRysDoDdVl— Сборная России (@TeamRussia) May 30, 2018
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