Россия проиграла Австрии в товарищеском матче

Сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Австрии в контрольной встрече в рамках подготовки к ЧМ-2018

Встреча, прошедшая на стадионе «Тиволи-Ной» в Инсбруке, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол встречи на 28-й минуте забил полузащитник австрийцев Алессандро Шепф.

Это поражение стало третьим подряд для россиян на контрольных встречах — ранее сборная проиграла Франции и Бразилии.

Еще один товарищеский матч подопечные Станислава Черчесова проведут в Москве 5 июня. Соперником сборной станет Турция.