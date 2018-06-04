Реконструкция Зиповского кольца вызвала десятибалльные пробки в Краснодаре

Сервис «Яндекс.Пробки» утром 4 июня зафиксировал десятибалльные пробки в районе Зиповского кольца, где сейчас идет реконструкция

Ближе к 9:00 затруднилось движение на Ростовском шоссе и улице Офицерской от строительного рынка до шоссе Нефтяников. Пробка длиной 3,2 км отняла у водителей на 23 минуты больше обычного — 54 минуты.

В 8:00 сервис зафиксировал необычно сложную пробку на улицах Красной и Офицерской от Северной до Ростовского шоссе: затор длиной 2,4 км машины проезжали за 52 минуты, это на 45 минут больше обычного.

Загруженность улицы Северной от Филатова до Тургенева оказалась на 2 балла больше обычного — 9 баллов. От улицы Передовой до Рашпилевской пробка растянулась на 3,1 км, в ней машины провели 37 минут, что на 19 минут больше обычного.

Кроме того, движение затруднено на улицах Промышленной, Седина, в Крестьянском переулке и на улице Коммунаров от Садовой до Офицерской. Путь через эти участки занял у водителей 32 минуты — на 19 минут больше, чем обычно.

«Яндекс.Пробки» отметили неожиданно плотное движение на Красной улице.

«Загруженность магистрали к Мира — 6 баллов, что на 2 балла выше обычного. По направлению к Ростовскому шоссе — 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного», — говорится в сообщении сервиса.

Утром 4 июня самыми загруженными магистралями стали улица Красная к Ростовскому шоссе (10 баллов, что на 6 баллов выше обычного), улица Дзержинского в сторону центра (9 баллов) и Северная в направлении улицы Тургенева (8 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Как сообщали Юга.ру, глава Краснодара Евгений Первышов поручил перестроить Зиповское кольцо, чтобы улучшить пропускную способность перекрестка. Проработку проекта вели профильные подразделения администрации города с ноября прошлого года. Работы по модернизации Зиповского кольца стартовали в конце апреля, их планируют завершить в августе.

В июне начала действовать новая схема движения на пересечении улицы Офицерской и Ростовского шоссе.