В ЕСПЧ поступила жалоба от 395 российских общин свидетелей Иеговы

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу от 395 российских общин свидетелей Иеговы

Организации пожаловались на дискриминационное решение о запрете их деятельности и нарушение их права на справедливое судебное разбирательство. Жалоба была направлена 15 января. Однако ЕСПЧ коммуницировал ее 7 мая.

Жалоба касается решения Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года. Тогда суд признал общины экстремистскими, постановил ликвидировать их, а собственность передать государству. Таким образом ВС удовлетворил иск Министерства юстиции, которое указывало на выявленные внеплановой проверкой различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

В своем заявлении представители общин оспаривают это решение как дискриминационное. Они указывают, что российский суд не обеспечил им возможность участия в слушаниях по делу о запрете.

В связи с жалобой общин свидетелей Иеговы ЕСПЧ поставил перед российскими властями вопросы о возможном нарушении статей Европейской конвенции по правам человека, сообщает информационно-аналитический центр «Сова».