«Агрокомплекс им. Ткачева» планирует открывать новые фермы и заводы в Ростовской области

Кубанское предприятие АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» прорабатывает возможность расширения своего присутствия в Ростовской области

«Инвестор прорабатывает возможность размещения на территории Ростовской области молочного кластера, восьми молочных ферм и завода по переработке молока. Объём инвестиций оценивается в 45 млрд рублей. Социальный эффект — 1,9 тысяч новых рабочих мест», — приводит слова заместителя министра сельского хозяйства региона Ольги Горбаневой Donnews.ru.

Издание отмечает, что эти планы кратно превышают уже объявленные инвестиции: на сегодняшний день «Агрокомплекс» реализует на территории Ростовской области только подготовку к строительству молочного комплекса «Жуковский». Возведение предприятия мощностью порядка 25 тыс. тонн молока в год планируется начать во второй половине 2018 года. Заявленная численность основного стада — 2,8 тыс. голов. Инвестиции в размере 2,9 млрд рублей должны привести к созданию 119 новых рабочих мест.

Компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» исторически связана с семьей бывшего губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства Александром Ткачевым — ее головное предприятие находится в Выселковском районе, где живет семья Ткачевых; предприятие носит имя своего основателя, отца бывшего министра. Холдинг объединяет более 60 компаний, занимающихся различными отраслями сельского хозяйства.

В последние три года «Агрокомплекс» увеличивал активы, покупая перерабатывающие предприятия и земли на Юге России. Сегодня холдинг входит в число крупнейших землевладельцев страны.

Как сообщали Юга.ру, Александр Ткачев в мае покинул пост министра сельского хозяйства РФ. В 2017 году, согласно декларации, он заработал 548 рублей — доходы увеличились в 98 раз, по данным пресс-службы Минсельхоза, благодаря переданным ему в дар больной матерью ценным бумагам.