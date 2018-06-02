«Отряды Путина» объявили о прекращении деятельности

Лидер краснодарского движения «Отряды Путина» Марат Динаев извинился перед Владимиром Путиным и объявил о прекращении деятельности организации

Заявление Динаева было опубликовано 1 июня на YouTube-канале организации.

«Владимир Владимирович, нам очень жаль, что наши действия были интерпретированы как некорректные и как стремление выделить себя. Нашей целью было поддержать вас в вашей политической деятельности, и мы делали это, как нам казалось, верно», — сказал Динаев.

Он извинился перед президентом, подчеркнув, что члены организации являются его «абсолютными сторонниками».

«Наша неформальная организация "Отряды Путина" прекращает свою деятельность, так как наши действия были восприняты неоднозначно. То есть были восприняты не так, как мы на то рассчитывали», — заявил Динаев.

По его словам, в дальнейшем активисты намерены сконцентрироваться на исключительно на социальных вопросах общества.