«Отряды Путина» объявили о прекращении деятельности
Лидер краснодарского движения «Отряды Путина» Марат Динаев извинился перед Владимиром Путиным и объявил о прекращении деятельности организации
Заявление Динаева было опубликовано 1 июня на YouTube-канале организации.
«Владимир Владимирович, нам очень жаль, что наши действия были интерпретированы как некорректные и как стремление выделить себя. Нашей целью было поддержать вас в вашей политической деятельности, и мы делали это, как нам казалось, верно», — сказал Динаев.
Он извинился перед президентом, подчеркнув, что члены организации являются его «абсолютными сторонниками».
«Наша неформальная организация "Отряды Путина" прекращает свою деятельность, так как наши действия были восприняты неоднозначно. То есть были восприняты не так, как мы на то рассчитывали», — заявил Динаев.
По его словам, в дальнейшем активисты намерены сконцентрироваться на исключительно на социальных вопросах общества.
«Отряды Путина» были созданы Маратом Динаевым и его дочерью Фатимой, руководителями краснодарского общественного фонда «Социальная справедливость», который когда-то создавался, чтобы помогать пожилым людям, но впоследствии якобы переквалифицировался на поддержку малоимущим семьям. То, каким образом функционируют и взаимодействуют эти две организации, а также чем руководствуются их лидеры, можно прочесть в материале, который по просьбе издания Meduza подготовил издатель Юга.ру.
Активисты «отрядов», в основном это пожилые женщины, известны провокационными акциями — они не раз вламывались в офис краснодарского штаба Алексея Навального, искали ген предателя у создателя Telegram Павла Дурова и сжигали чучело президента США Дональда Трампа.
Интервью с одной из активисток читайте в материале «Мы должны подчиняться любому начальнику в этой жизни». Беседа с активисткой «Отрядов Путина».
Издание «Обзор» сообщает, что в отношении фонда «Социальная справедливость» инициирована внеплановая проверка Минюста. Отмечается, что мэрия Краснодара отказалась продлевать договор аренды офиса ул. Курчатова, 6, выделенного фонду «Социальная справедливость». Источник в администрации города объяснил это тем, что «Социальная справедливость» из благотворительной превратилась в откровенно политическую организацию, также есть вопросы к ее финансовой деятельности.
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