Госдума во втором чтении приняла закон о контрсанкциях

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответе России на санкции Запада

Из проекта исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием. Ранее законопроект предусматривал ограничения для работы компаний, где 25% и более принадлежат иностранцам.

Новое чтение состоится 22 мая, сообщает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, первое чтение законопроекта состоялось 15 мая. Инициаторами реформ стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех фракций. Идею поддерживают большинство депутатов.