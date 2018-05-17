Госдума во втором чтении приняла закон о контрсанкциях

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответе России на санкции Запада

Из проекта исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием. Ранее законопроект предусматривал ограничения для работы компаний, где 25% и более принадлежат иностранцам.

Новое чтение состоится 22 мая, сообщает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, первое чтение законопроекта состоялось 15 мая. Инициаторами реформ стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех фракций. Идею поддерживают большинство депутатов.

Госдума РФ Санкции
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