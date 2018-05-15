Законопроект о контрсанкциях прошел первое чтение в Госдуме

Нижняя палата парламента в первом чтении приняла законопроект об ответных мерах России на санкции США и других стран

Госдума отметила целесообразность контрмер в интересах государства и его граждан. Однако депутаты предложили скорректировать редакцию проекта ко второму чтению, которое состоится 17 мая. Инициаторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех фракций. Идею поддерживают большинство депутатов, сообщает РИА «Новости».