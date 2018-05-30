В России пассажиры пожаловались на рост цен на авиабилеты во время ЧМ по футболу

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила жалоба от Общероссийского объединения пассажиров, в которой сообщается о росте цен на авиабилеты в дни чемпионата мира по футболу

Представители объединения провели мониторинг цен на авиабилеты в города, где пройдут матчи. За дату вылета брали день накануне проведения игры, за дату обратного вылета — следующие сутки после матча. Специалисты также выборочно проанализировали стоимость в июле, августе, сентябре, октябре. Это позволило показать средние значения на перелеты между городами.

Сообщается, что средняя цена на авиабилеты из Москвы в эти города и обратно выросла более чем в два раза: Саранск (37,812 тыс. рублей — рост цены в 6,5 раза), Волгоград (38,686 тыс. рублей — рост более чем в 6 раз), Казань (30,413 тыс. рублей — рост почти в 6 раз), Екатеринбург (27,212 тыс. рублей — рост в 4,5 раза) и Ростов-на-Дону (21,142 тыс. рублей — рост почти в 4 раза).

Объединение попросило руководителя ФАС Игоря Артемьева провести проверку и выяснить, насколько законно завышение стоимости на авиабилеты между городами-организаторами ЧМ, сообщает РИА «Новости».