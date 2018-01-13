«Яндекс» начал бесплатно показывать фильмы

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  • Яндекс © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Интернет-компания «Яндекс» добавила на главную страницу раздел с фильмами и сериалами, посмотреть которые можно бесплатно

Директор по развитию видеосервисов «Яндекс» Ольга Филипук пояснила, что компания приобрела лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов. На главной странице поисковика уже доступны фильмы «Ла-Ла Лэнд», «Время первых» и «Омерзительная восьмерка».

«Постепенно библиотека расширяется. Мы в первую очередь отбираем контент, наиболее востребованный у аудитории, следом дополняем его классическими библиотеками», — пояснила Филипук.

Пользователи также могут смотреть фильмы и на других сервисах компании — на «Кинопоиске», «Яндекс.Телепрограмме» и «Яндекс.Видео». Ранее там размещался контент, собранный из других онлайн-кинотеатров. Теперь публикуются только лицензированные компанией фильмы.



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