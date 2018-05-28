Петербургский ФК «Динамо» приедет в Сочи 7 июля и стартует в сезоне ФНЛ матчем на «Фиште» — «Матч ТВ»
«Динамо — Санкт-Петербург», которое в межсезонье переедет в Сочи и там продолжит выступать в ФНЛ под именем города-курорта, начнет готовиться к сезону в Санкт-Петербурге
По данным «Матч ТВ», команда соберется в Петербурге ориентировочно 4 июня и пройдет там медицинское обследование. Запланировано два выездных сбора, один из них может пройти в Сербии, так как «Динамо» сотрудничает с белградским клубом «Чукарички».
Подопечные Александра Точилина переберутся в Сочи за десять дней до начала первенства Футбольной национальной лиги, 1-й тур которого назначен на 17 июля. Вероятнее всего, «Сочи» стартует в первом дивизионе поединком на стадионе «Фишт». Поначалу футболисты будут жить в отеле, затем для них снимут квартиры.
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Как сообщали Юга.ру, в апреле гендиректор «Динамо — СПб» Дмитрий Рубашко рассказал, что клуб рассматривает вопрос переезда в Сочи, и такие изменения были бы логичны. 21 мая «Матч ТВ» сообщил, что питерское «Динамо» окончательно решило вопрос о переезде на берег Черного моря.
26 мая вице-премьер Виталий Мутко обсудил с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым необходимость создания футбольного клуба в Сочи.
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