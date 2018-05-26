Мутко обсудил с Кондратьевым создание футбольного клуба в Сочи после ЧМ

Вице-премьер Виталий Мутко обсудил с губернатором Краснодарского края важность создания футбольного клуба в Сочи

Об этом замглавы правительства РФ заявил на очередной конференции Российского футбольного союза. Он отметил необходимость эффективно задействовать после ЧМ-2018 все стадионы, которые были построены к мундиалю.

«Особенным вопросом стоит разговор о Сочи. Я вчера разговаривал с губернатором, что нужно создать клуб», — цитирует Мутко корреспондент Sport24.ru.

Он также подчеркнул, что по окончании мундиаля должна быть принята программа развития футбола. А каждый из стадионов, построенных к ЧМ, получит концепцию наследия и передан регионам.

«Нам нужно запустить их в футбольный оборот, чтобы они не стояли белыми слонами», — сказал вице-премьер.

Ранее о планах создать в Сочи новый футбольный клуб заявлял также председатель оргкомитета «Россия-2018», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович.

А петербургский футбольный клуб «Динамо» озвучивал намерение переехать в Сочи и сменить название на «Сочи». Туда динамовцы планируют переехать перед стартом сезона первенства ФНЛ, который назначен на 17 июля.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи матчи ЧМ примет стадион «Фишт», который был построен к зимней Олимпиаде 2014 года, затем реконструирован под футбольную арену. Футбольный стадион «Фишт» ввели в эксплуатацию 10 марта 2017 года. Его вместимость увеличили с 40 до 45 тыс. мест, создали там современное игровое поле, установили мультимедийные экраны с изображением высокой четкости и т.д. На это было потрачено 4,7 млрд рублей.

Напомним, в 1991-2013 годах в Сочи существовал футбольный клуб «Жемчужина», который трижды расформировывался за свою историю. В 2013 году был образован ФК «Сочи», который с сезона-2014/15 попал в зону «Юг» первенства второго дивизиона России, но в июле 2015 года команда прекратила существование из-за финансовых проблем.