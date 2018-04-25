Reuters: Частные российские бойцы, воющие в Сирии, используют военную базу под Краснодаром

По данным агентства Reuters, частные бойцы из России, воющие в Сирии, используют военную базу в Молькино под Краснодаром

Reuters пишет, что корреспонденты агентства видели, как 17 апреля в аэропорту Ростова-на-Дону приземлился сирийский чартерный самолет авиакомпании Cham Wings. По данным источников, компания перебрасывает частных бойцов из России в Сирию и обратно. Сообщается, что после посадки самолета несколько групп мужчин в гражданской одежде вышли из терминала через отдельный выход, который обычно закрыт, и разместились в трех автобусах, припаркованных на месте для служебного транспорта. Они отвезли их в ту часть аэропорта, которая обычно используется только сотрудниками.

«Три автобуса выехали из аэропорта колонной и отправились на юг. Два из них сделали остановки по дороге около кафе, третий — на обочине. Около полуночи автобусы свернули с трассы на хутор Молькино под Краснодаром. В Молькино каждый автобус притормозил у КПП, на котором дежурили как минимум двое военных. Спустя 15-20 минут автобусы выехали с базы пустыми. Общедоступные спутниковые карты показывают, что это дорога, ведущая в воинскую часть», — пишет Reuters.

Уточняется, что на хуторе Молькино находится 10-я отдельная бригада специального назначения российского Минобороны. Журналисты агентства попытались связаться с представителями бригады. Дежурный офицер бригады, поднявший трубку, отказался комментировать ситуацию с автобусами. Он ответил, что автобусы не заезжали на территорию с пассажирами в гражданской одежде.

Также издание связалось с тремя людьми, которым принадлежит часть автобусов, возивших группы мужчин из аэропорта Ростова. Они рассказали, что сдают автобусы в аренду, но отказались говорить, кому. Один из них сообщил, что поездка в Молькино могла быть экскурсией.